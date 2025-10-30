Yverdon: les «Accoutrements» du Danois Rasmus Myrup au CACY

Keystone-SDA

Pour sa première exposition personnelle en Suisse, l'artiste danois Rasmus Myrup a puisé dans les collections du Musée suisse de la mode (MuMode) pour créer un ensemble d'oeuvres inédites. Présentée au Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY), dans un bâtiment du 18e siècle, l'exposition "Accoutrements" instaure un dialogue entre art contemporain et patrimoine. A voir du 2 novembre au 25 janvier 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) «L’artiste travaille à la fois avec des pièces répertoriées et des vêtements ou accessoires non inventoriés, qu’il met en oeuvre pour créer une cinquantaine de nouveaux travaux», explique le CACY dans un communiqué. «A travers ses sculptures, dessins et peintures, il questionne la malléabilité et la vulnérabilité de l’expérience humaine – qu’elle soit sujette à la manipulation dans le pire des cas ou ouverte à la transformation dans le meilleur».

Né en 1991 à Copenhague, Rasmus Myrup est un artiste danois dont le travail explore la fragilité des idées reçues et le potentiel latent des récits collectifs. «Par un détournement ludique du folklore, de la flore, des récits historiques dominants et de la nature volatile du langage, il cherche à approfondir notre compréhension du passé ancestral et à remodeler les approches de la recherche, rendant ces notions accessibles pour qu’elles puissent être vécues autrement».

Au CACY, Rasmus Myrup met en valeur l’attention portée au liminal, par l’inversion des hiérarchies vestimentaires. Les accessoires – des éléments habituellement considérés comme secondaires – deviennent les protagonistes de ses sculptures. Par ce geste symbolique, il questionne les normes sociales, les rapports de pouvoir et la reproduction des rôles.

Le MuMode, unique en Suisse, conserve plus de 13’000 pièces du 18e siècle à nos jours: vêtements, accessoires, textiles et archives. Il valorise la mode comme pratique culturelle vivante, articulant recherche, création et réflexions sur les liens entre vêtement, corps et société.