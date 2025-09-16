La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Yverdon: une 3e édition pour le Festival suisse de l’horlogerie

Keystone-SDA

Yverdon-les-Bains (VD) accueille de vendredi à dimanche la troisième édition du Festival suisse de l'horlogerie. L'événement se tient au Grand Hôtel des Bains avec la Fondation de la Haute Horlogerie comme invité d'honneur.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le festival organise notamment, dimanche, une Bourse horlogère. Cette journée doit permettre aux collectionneurs, amateurs et curieux «de découvrir et échanger autour de trésors horlogers rares», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les autres temps forts, la journée de vendredi sera spécialement dédiée aux étudiants, lesquels chercheront à «transmettre la passion des métiers d’art horlogers et peut-être susciter de nouvelles vocations». Divers cours, démonstrations et ateliers sont aussi organisés durant le festival pour faire découvrir les savoir-faire du secteur bijoutier et joaillier.

