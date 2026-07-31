Yverdon accueille le Tour de France avec une fresque géante

Keystone-SDA

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Pour célébrer le passage du Tour de France dames samedi, Yverdon-les-Bains a dévoilé une fresque géante. Réalisée par l'entreprise graffeur.ch, elle s'étale sur environ 2500 m2 au Parc des Rives et représente une cycliste dans un décor évoquant la ville.

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(Keystone-ATS) Peinte à même le sol, avec une peinture blanche principalement composée de calcaire et de craie, cette fresque a été «pensée pour être pleinement visible depuis le ciel et offrir un clin d’oeil unique sur Yverdon-les-Bains», indique vendredi la cité thermale dans son communiqué.

Avec cette création, la ville souhaite «valoriser le passage de cet événement international par une action originale et durable, et promouvoir le cyclisme et le sport féminin.»

Il a fallu deux demi-journées à l’entreprise graffeur.ch pour réaliser cette fresque. Les artistes ont utilisé un pistolet «airless» et une peinture minérale, respectueuse de l’environnement. Ils se sont aussi appuyés sur un casque de réalité virtuelle, permettant de visualiser l’oeuvre directement sur le terrain.

Le Tour de France féminin démarre samedi avec une étape qui partira et arrivera à Lausanne en passant par Yverdon-les-Bains. Le lendemain, la 2e étape reliera Aigle à Genève. En tout, la Grande Boucle traversera une centaine de communes romandes durant le week-end.