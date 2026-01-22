Yverdon-les-Bains: une place publique à Y-Parc

Keystone-SDA

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) sollicite auprès du Conseil communal un crédit de 1,8 million de francs pour créer une place publique au sein du Parc scientifique et technologique d'Y-Parc. Elle doit se déployer sur 3800 m2, bien plus que l'emblématique place Pestalozzi du centre-ville (2700 m2).

(Keystone-ATS) La nouvelle place doit se situer à la jonction des bâtiments Explorit et Forum. La mise à l’enquête publique est prévue en février puis, si tout se passe comme prévu, les travaux démarreront l’hiver prochain. L’inauguration est attendue durant l’été 2027, peut-on lire jeudi dans le préavis au Conseil communal.

Le projet mise sur «une arborisation dense et la plantation de grands arbres. Sous cette canopée, une série de buttes végétalisées délimiteront des ‘salons’ à l’air libre qui offriront diverses ambiances plus ou moins intimistes», poursuit le texte.

La future place sera conçue pour accueillir les personnes travaillant à Y-Parc, la population des quartiers voisins ou encore les familles venues visiter Explorit, le bâtiment dédié aux loisirs et à la science. L’objectif consiste à créer «une vie de quartier» et à «offrir un îlot de fraîcheur et de repos» au sein d’Y-Parc.

La Municipalité rappelle que la création de cette place se base également sur une étude sociologique effectuée en 2024 par la Haute école de travail social de Genève.