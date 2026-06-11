Yverdon nomme une de ses rues en hommage à une domestique noire

Keystone-SDA

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a décidé de renommer la rue de l'Ancien-Stand en rue Pauline-Buisson, en hommage à cette domestique de couleur née en esclavage à St-Domingue et ramenée à Yverdon en 1776. Ce geste de réparation symbolique veut rendre visible une personne qui a vécu près d'un demi-siècle dans la ville sans jamais bénéficier d'une reconnaissance juridique ni sociale.

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(Keystone-ATS) En 1776, après plusieurs années passées à St-Domingue, l’Yverdonnois David-Philippe de Treytorrens revient dans sa ville natale avec deux domestiques noirs, Pauline Buisson et François Midal. En 1790, Pauline Buisson donne naissance à un fils, Samuel Hypolite, né hors mariage et dont le père est un Français de passage.

Cet enfant illégitime se retrouve au centre d’un long litige entre les autorités et la famille de Treytorrens en raison de son absence de statut. Les autorités refusent de le naturaliser ou de lui accorder la bourgeoisie. L’homme, qui travaille comme cordonnier, restera, comme sa mère, apatride durant toute sa vie.

Histoire méconnue

Cette histoire, longtemps méconnue, a pu être documentée grâce aux recherches menées par les Archives de la Ville, notamment grâce aux travaux de l’historienne Catherine Guanzini. Elle témoigne du parcours difficile d’un homme de couleur qui peut vivre et travailler à Yverdon, mais à qui on refuse les papiers qui assureraient la sécurité de son séjour.

Pour la Municipalité, renommer une rue en hommage à Pauline Buisson constitue un «geste de réparation symbolique», explique-t-elle jeudi dans un communiqué. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’octroi, par le législatif, de la bourgeoisie d’honneur à titre posthume à Pauline Buisson, à son fils et à François Midas.

Dossier accessible

Les Archives de la Ville conservent le dossier de la procédure qui a opposé entre 1826 et 1835 la Municipalité aux Treytorrens. Ce dossier est considéré par beaucoup comme exceptionnel, car rares sont les documents d’époque retraçant le destin d’esclaves ramenés en Europe des colonies. La Ville le publie in extenso sur son site afin d’en faciliter l’accès aux chercheurs et à tous les intéressés.

L’entrée en vigueur du nouveau nom de la rue de l’Ancien-Stand est fixée au 3 octobre 2026. Le 3 octobre est le jour de la naissance de Samuel Hypolite Buisson (1790-1832), fils de Pauline.