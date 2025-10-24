La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Yves Debraine et ses portraits d’écrivains à la Fondation Michalski

Keystone-SDA

La Fondation Jan Michalski à Montricher (VD) propose du 31 octobre au 18 janvier prochain une exposition sur le travail du photographe et reporter Yves Debraine. Et plus particulièrement sur les portraits d'écrivains qu'il a réalisés.

1 minute

(Keystone-ATS) Ces écrivains sont saisis en noir et blanc lors de portraits posés ou pris sur le vif. Ils figurent dans l’ouvrage «De Cocteau à Simenon: portraits d’écrivains», dirigé par son fils Luc Debraine, lui aussi journaliste, et publié aux éditions Noir sur Blanc.

En écho à cet ouvrage, la Fondation Michalski dévoile un accrochage d’une sélection de ces photographies dans les étages de la bibliothèque, écrit-elle dans un communiqué. Les visiteurs y retrouveront des portraits d’Ella Maillart, Jean Giono, Vladimir Nabokov, Georges Simenon, Patricia Highsmith, Jean Cocteau, Jacques Chessex ou encore Marcel Pagnol.

Né en 1925 à Paris et décédé à Lausanne en 2011, Yves Debraine a travaillé pour de nombreux titres de la presse nationale comme mondiale. Spécialisé dans les portraits en noir et blanc, il a immortalisé de nombreuses personnalités. Il a notamment été le photographe attitré de Charlie Chaplin pendant plus de vingt ans, ainsi que celui de Georges Simenon ou de la famille des savants-aventuriers Piccard.

