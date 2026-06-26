La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Zalando visé par une enquête du superviseur allemand BaFin

Keystone-SDA

Le superviseur financier allemand BaFin a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête visant Zalando, soupçonnant le géant de la mode en ligne d'avoir enfreint des règles comptables, une annonce qui a fait plonger son cours en Bourse.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’autorité de Bonn indique disposer d'»indications concrètes» de possibles violations des normes comptables, ce qui l’a amenée à lancer le 19 juin un examen des comptes consolidés de l’année 2025 ainsi que du rapport de gestion rattaché.

A la Bourse de Francfort, l’action du groupe coté à l’indice Dax plongeait de 7% lors des premiers échanges.

Cette procédure porte en particulier sur des informations qui auraient pu être «incorrectement omises» dans les annexes des comptes de Zalando, concernant une transaction avec une partie liée dans le cadre du rachat l’an dernier de son rival hambourgeois About You pour 1,1 milliard d’euros.

Le superviseur précise qu’il rendra publiques ses conclusions, qu’il constate ou non des erreurs dans les comptes.

Zalando a indiqué vendredi dans un communiqué séparé être en «dialogue étroit et constructif» avec le superviseur et ajouté que la question porte sur un point «purement formel et sans impact matériel», estimant avoir fourni toutes les informations nécessaires dans le cadre du rachat d’About You.

Fondé en 2008 à Berlin, Zalando est l’un des principaux acteurs européens du commerce en ligne de prêt?à?porter, revendiquant des dizaines de millions de clients.

Le rachat d’About You doit lui permettre de renforcer sa position face à la concurrence des plateformes chinoises Shein et Temu.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision