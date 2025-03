Zelensky accueilli par Starmer avant un sommet européen

Keystone-SDA

Le président ukrainien est arrivé samedi à Londres où il doit être reçu par le 1er ministre britannique Keir Starmer. Cela à la veille d'un sommet européen organisé pour réaffirmer le soutien à Kiev après l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump.

(Keystone-ATS) M. Zelensky devait rencontrer M. Starmer à 17h15, puis dimanche le roi Charles III et les autres dirigeants européens, a indiqué aux journalistes son porte-parole, Serguiï Nykyforov. Il a affirmé samedi que le soutien de Donald Trump restait « crucial » pour l’Ukraine.

Dès vendredi soir, M. Starmer avait fait part de son « soutien indéfectible » au dirigeant ukrainien, après que celui-ci eut été chassé de la Maison Blanche par un Donald Trump furieux qui a menacé de le « laisser tomber » s’il ne faisait pas la paix avec la Russie.

« Echec complet »

À l’inverse, Moscou a applaudi l’épisode. La visite de M. Zelensky à Washington a été un « échec politique et diplomatique complet », a raillé samedi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dont le pays a attaqué l’Ukraine, accusant le dirigeant ukrainien de « refuser la paix ».

Le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte a lui affirmé avoir demandé à M. Zelensky de « réparer » sa relation avec Donald Trump. « Nous devons rester ensemble, les États-Unis, l’Ukraine et l’Europe pour apporter à l’Ukraine une paix durable », a-t-il insisté.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a demandé de son côté à l’UE d’amorcer des négociations avec la Russie, menaçant le prochain sommet de blocage, dans une lettre envoyée samedi au président du Conseil européen Antonio Costa, obtenue par l’AFP.

« Un nouveau dirigeant pour le monde libre »

Abasourdis par la spectaculaire altercation vendredi dans le Bureau ovale, qui a entraîné le départ prématuré de M. Zelensky de la Maison Blanche sans signer l’accord sur les minerais pour lequel il était venu, la plupart des dirigeants européens se sont empressés de défendre le président ukrainien.

« Il est devenu clair que le monde libre a besoin d’un nouveau dirigeant. C’est à nous, Européens, de relever ce défi », a exhorté la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas.

« Une nouvelle ère d’infamie a commencé »

« Une nouvelle ère d’infamie a commencé (…) dans laquelle nous devons plus que jamais défendre l’ordre international fondé sur des règles et la force du droit contre la loi du plus fort », a constaté pour sa part la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Dans cette perspective, le sommet dimanche à Londres doit réunir une quinzaine de dirigeants européens autour de questions liées à la sécurité européenne et à l’Ukraine. Y seront représentés, outre l’Otan et l’UE, l’Ukraine, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Finlande, la Suède, le Danemark, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie et la Turquie.