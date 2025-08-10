La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Zelensky pourrait assister au sommet Trump-Poutine en Alaska

L'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a indiqué dimanche que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait assister au sommet en Alaska entre ses homologues américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine. Mais c'est à M. Trump de décider, a-t-il ajouté.

(Keystone-ATS) « Oui, je pense sans aucun doute que c’est possible », a répondu le diplomate américain Matthew Whitaker, qui était interrogé par la télévision CNN sur une éventuelle venue du chef de l’Etat ukrainien en Alaska, où doivent se retrouver vendredi MM. Trump et Poutine.

« Il ne peut assurément pas y avoir d’accord si toutes les parties impliquées n’y ont pas souscrit. Et, évidemment, la priorité absolue c’est de parvenir à la fin de la guerre », a argumenté M. Whitaker.

« Aucune décision n’a été prise »

Les dirigeants de l’Union européenne et de puissances européennes ont encore insisté dimanche pour que Kiev soit partie prenante aux négociations américano-russes, à quelques jours du sommet prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Volodymyr Zelensky, qui ne participera pas en principe à ce sommet, a exhorté ses alliés européens, notamment la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni également écartés des pourparlers, à définir une approche commune. Une « réunion extraordinaire » en visioconférence est d’ailleurs programmée lundi entre des ministres des affaires étrangères de pays de l’UE et leur homologue ukrainien.

Mais au final, ce sera à Donald Trump de décider, a prévenu son ambassadeur à l’OTAN. « S’il estime qu’inviter Zelensky est le meilleur scénario, alors il le fera », a assuré M. Whitaker. Mais « aucune décision n’a été prise », a souligné sur CNN cet ancien procureur fédéral.

