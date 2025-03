Zelensky remercie les Européens: les Ukrainiens ne sont « pas seuls »

Keystone-SDA

Le président Volodymyr Zelensky a remercié les Européens pour leur soutien jeudi à son arrivée à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. Il s'est félicité que les Ukrainiens ne soient "pas seuls" face à la Russie, après le gel de l'aide militaire américaine.

1 minute

(Keystone-ATS) « Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Et ce ne sont pas seulement des mots. Nous le ressentons. C’est très important que vous ayez envoyé un signal fort au peuple ukrainien », a déclaré aux journalistes le dirigeant ukrainien, avant une réunion des chefs d’Etat et de gouvernement européens destinée à muscler la défense européenne et soutenir l’Ukraine en guerre.

A ses côtés, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé que l’Europe et l’Ukraine sont à un « moment décisif ».

« L’Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l’Ukraine les moyens de se protéger et d’oeuvrer en faveur d’une paix juste et durable », a-t-elle déclaré.