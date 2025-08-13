La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Zelensky se rend à Berlin pour la visioconférence avec Trump

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend mercredi à Berlin pour participer à la visioconférence avec Donald Trump en amont de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a-t-on appris de source gouvernementale allemande.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Zelensky et les principaux dirigeants européens, dont l’Allemand Friedrich Merz, le Britannique Keir Starmer et le Français Emmanuel Macron, veulent convaincre le président américain de défendre les intérêts de l’Ukraine lors du sommet bilatéral prévu en Alaska vendredi.

