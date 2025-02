Zone euro: l’activité économique poursuit sa légère croissance

Keystone-SDA

L'activité économique du secteur privé dans la zone euro a poursuivi sa "très légère croissance" en février, malgré un ralentissement dans les services très marqué en France, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’indice calculé sur la base de sondages d’entreprises s’élève à 50,2, inchangé par rapport à janvier, soit un niveau proche de la stagnation. Un chiffre situé au-dessus de la barre des 50 signale une croissance de l’activité, tandis qu’un chiffre en deçà reflète une contraction.

« L’activité économique de la zone euro est presque à l’arrêt. La récession s’est certes quelque peu atténuée dans le secteur manufacturier, mais la très faible croissance du secteur des services permet tout juste à la région de se maintenir en zone d’expansion », a commenté Cyrus de la Rubia, économiste pour la Hamburg Commercial Bank (HCOB), partenaire de S&P Global.

« L’instabilité politique en France et la menace de droits de douane aux Etats-Unis engendrent un fort climat d’incertitude », a-t-il souligné, estimant que les données de février « ne permettent guère d’espérer une reprise prochaine de la croissance » au sein des 20 pays partageant la monnaie unique européenne.

La très faible croissance globale au sein de la zone euro « masque de fortes disparités entre pays », note S&P Global, dans son communiqué.

Alors que l’activité a augmenté pour le deuxième mois consécutif en Allemagne — à son rythme le plus élevé depuis neuf mois –, elle a fortement reculé en France, avec le plus fort taux de contraction depuis près d’un an et demi.

« En dehors des deux principales économies de la région, l’activité globale a enregistré une forte expansion », relève S&P Global.