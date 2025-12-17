Zone euro: l’inflation ressort inchangée en novembre

Keystone-SDA

L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le bureau de statistiques européen a révisé mercredi à la baisse son estimation initiale, dévoilée début décembre, qui faisait état d’une légère remontée de l’inflation au mois de novembre, à 2,2% sur un an.

La révision s’explique principalement par des hausses de prix légèrement moins élevées qu’initialement estimé pour les produits alimentaires non transformés et les biens industriels (hors énergie).

L’inflation sous-jacente – corrigée des prix volatils de l’énergie et de l’alimentation -, qui fait référence pour les experts, a quant à elle été confirmée à 2,4% en glissement annuel, un niveau inchangé par rapport au mois précédent.

Cette deuxième estimation d’Eurostat a de quoi conforter les attentes des économistes, alors que la BCE se réunit jeudi pour passer en revue ses taux d’intérêt. Ils tablaient déjà globalement sur un maintien des taux directeurs de l’institution monétaire, qui devrait prolonger la longue pause démarrée cet été, avec un taux de dépôt resté fixé à 2% depuis juillet.

Cette pause fait suite à une phase de baisse des taux d’un an qui avait accompagné le reflux de l’inflation en Europe.

Au sein de la zone euro, l’inflation s’est en effet très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d’une flambée des prix de l’énergie liée à la guerre en Ukraine.

C’est ce mouvement d’apaisement généralisé de l’inflation, qui est revenue autour du niveau de 2% visé par la BCE, qui a incité cette dernière la BCE à réduire ses taux directeurs à huit reprises, entre juin 2024 et juin 2025.