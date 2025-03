Zone euro: l’inflation s’est ralentie plus que prévu en février

Keystone-SDA

L'inflation a baissé plus que prévu en février dans la zone euro, à 2,3% sur un an, après quatre mois consécutifs de hausse, grâce à un chiffre revu en baisse en Allemagne, selon une deuxième estimation publiée mercredi par Eurostat.

(Keystone-ATS) L’office européen des statistiques avait initialement annoncé une inflation à 2,4%, après 2,5% en janvier, dans les 20 pays partageant la monnaie unique. Cette légère révision est essentiellement liée à l’Allemagne.

L’inflation dans la première économie européenne a finalement atteint 2,6% en février, après avoir été d’abord évaluée à 2,8%.

La France affiche le chiffre le plus bas de l’UE à 0,9% sur un an, selon les données harmonisées d’Eurostat.

La Banque centrale européenne (BCE) vise une inflation à 2% dans la zone euro.

Elle a poursuivi début mars sa politique de détente des taux d’intérêt mais son cap monétaire n’a jamais été aussi incertain pour la suite, dans un contexte de guerres commerciales avec les Etats-Unis et de hausse des dépenses de défense attendues en Europe.

Le recul de l’inflation en février résulte principalement de l’accalmie des prix de l’énergie: ils ont progressé de seulement 0,2% sur un an, après 1,9% en janvier.

Pour le mois de février, l’inflation sous-jacente – corrigée des prix volatils de l’énergie et de l’alimentation -, qui fait référence pour les experts et la BCE, a été confirmée mercredi par Eurostat à 2,6% sur un an. Elle s’était maintenue à 2,7% entre septembre et janvier.