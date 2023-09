Zoom sur les élections nationales et sur le quotidien de la rédaction

swissinfo.ch

Comment choisissons-nous nos sujets? Quels sont les nouvelles offres et les nouveaux formats que nous proposons? Quels sont les thèmes suisses qui intéressent le monde?

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2023 - 13:00

Chères personnes intéressées par la Suisse, de près ou de loin!

Avec cette newsletter trimestrielle, nous vous donnons un aperçu de notre travail. Même si nous sommes l’une des rédactions les plus diversifiées culturellement de Suisse, nous manquons parfois d’un regard extérieur sur la Suisse. C’est pourquoi vos contributions à nos discussionsLien externe sont essentielles pour nous.

Comment choisissons-nous les thèmes?

Nous vous avons demandé, à vous qui vous nous lisez, ce que vous vouliez savoir sur notre travail. L’une des questions les plus fréquentes était de savoir comment nous déterminons le contenu que nous publions. Dans cette vidéo, le rédacteur en chef Mark Livingston vous donne la réponse.

Aperçu des élections fédérales 2023

Avez-vous parfois du mal à expliquer le système politique suisse à des personnes extérieures? Nous actualisons en permanence nos articles sur ce thème, notamment avant les élections nationales. Le grand défi est d’expliquer le système des partis et les structures fédérales et consensuelles de la manière la plus simple possible, sans pour autant être lacunaire.

Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances en vue des prochaines élections fédérales ou transmettre les informations de base à vos connaissances?

Vous en saurez plus en lisant notre article de synthèse dans l’application SWIplus:

👉 Le Parlement suisse pour les nuls

Vous trouverez également de nombreux autres articles - notamment sur les partis suisses et l’outil d’aide au vote Smartvote - sur notre page d’aperçu des élections fédérales 2023Lien externe.

La Suisse dans le monde

L’un des rendez-vous incontournables de cette newsletter, c’est l’aperçu des thèmes suisses qui intéressent le monde.

Notre ambition est de ne pas traiter seulement les grands sujets, mais aussi d’attirer l’attention sur des aspects plus secondaires - jusqu’à des histoires suisses presque inconnues dans les régions du monde les plus diverses.

Un média en dix langues, mais en un seul coup d’œil

Les évolutions du monde changent aussi énormément des médias comme le nôtre. Bien qu’il nous tienne à cœur de vous offrir un soutien et une orientation grâce à nos contenus objectifs et différenciés, nous devons continuer à évoluer à de nombreux niveaux.

Nous maîtrisons depuis longtemps déjà certains défis actuels: sur la base de notre mandat de prestations, swissinfo.ch est depuis le début l’une des rédactions les plus diversifiées de Suisse sur le plan culturel et linguistique. Nous sommes également parvenus, depuis de nombreuses années, à avoir un rapport plus ou moins équilibré entre les sexes parmi nos collaborateurs et collaboratrices. À l’inverse, nous sommes toujours en retard sur notre objectif d’atteindre un équilibre entre les sexes parmi les experts et expertes de nos articles et vidéos.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour d’autres informations de fond de swissinfo.ch?

