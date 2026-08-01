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Zoom sur les élus dans les communes fribourgeoises

Keystone-SDA

L'Etat de Fribourg propose désormais plusieurs pages en ligne pour répondre à toutes les questions concernant les élus communaux. L'offre permet par exemple de connaître l'âge moyen des élus d'un exécutif ou encore le nombre de femmes siégeant dans un Conseil général.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ces questions sont régulièrement posées au Service des communes (SCom) du canton de Fribourg, un service qui poursuit la numérisation de ses prestations, a indiqué récemment la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). L’opération s’inscrit dans le cadre de la refonte de l’annuaire des communes.

Jusqu’ici, le document était tenu à jour par les communes sur une liste dite «excel», précise le communiqué. Autrement dit, les données étaient à manipuler avec retenue. Grâce à la collaboration active des communes fribourgeoises, il est désormais disponible en version actualisée pour la législature 2026–2031.

Vie démocratique

La mise à jour offre un accès centralisé et simplifié aux informations concernant les autorités. Les données permettent notamment de consulter, pour chaque membre des exécutifs et législatifs communaux: nom et prénom, dicastère ou fonction, entrée en fonction, informations de contact ou encore registre des intérêts.

La nouvelle version de l’annuaire des communes, «repensée et enrichie», facilite la compréhension du fonctionnement communal et renforce la transparence institutionnelle dans le canton, décrit encore la DIAF. Une analyse descriptive des profils types des élus pour la législature 2026–2031 est également disponible.

«Portrait des communes»

L’analyse propose une lecture «synthétique et comparative» des caractéristiques des membres des conseils généraux et communaux, sur la base des données transmises par les communes. Les informations relatives aux associations de communes et établissements seront elles actualisées à partir d’octobre, après leur reconstitution.

Afin de garantir des données à jour, le SCom se chargera de recenser les éventuels changements auprès des communes tous les six mois. L’offre étoffée survient après la mise à disposition du portail numérique intitulé «Portait des communes», instrument qui vise à valoriser les données cantonales à l’échelle des communes.

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