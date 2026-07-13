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Zoug: la démolition d’une maison dévoile une publicité monumentale

Keystone-SDA

Lors de la démolition d'une maison à Zoug, une publicité monumentale vieille de 85 ans pour le fabricant de machines à coudre Bernina a été mise au jour. Pour le designer zougois Ueli Kleeb, il s'agit d'une "petite sensation".

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette publicité a été peinte en 1941 sur la façade nord du numéro 14 de l’Alpenstrasse, indique lundi M. Kleeb. Lorsque l’immeuble «Urania» a été construit en 1948, la peinture a alors été masquée.

Avec la démolition de la maison Urania, la publicité Bernina est redevenue en grande partie visible. Cette peinture murale figure sans doute parmi les plus grandes façades publicitaires historiques encore conservées en Suisse, a expliqué Ueli Kleeb. Elle date de l’âge d’or du graphisme publicitaire suisse, pendant l’entre-deux-guerres.

L’Alpenstrasse se trouvant près de la gare de Zoug, la publicité s’adressait aux voyageurs. Elle avait été rejetée par le conseil municipal de Zoug et avait dû être modifiée a posteriori.

La publicité pour les machines à coudre ne restera pas longtemps visible. Elle sera à nouveau masquée par la construction d’un futur nouveau bâtiment.

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