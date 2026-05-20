Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Keystone-SDA

Le législatif de la ville de Zurich a rejeté de justesse mercredi un soutien public à un practice de golf. A l'origine du texte, le PLR n'a pas convaincu avec son argument selon lequel le golf est un sport populaire. Le parti n'a pas non plus accepté un compromis.

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(Keystone-ATS) En toile de fond, la ville ne souhaitait apparemment pas renouveler le bail avec l’exploitant, à cause de désaccords notamment sur les mesures écologiques et de sécurité.

Pour les libéraux-radicaux zurichois, le practice concerné, le Driving Range, contraste avec le Dolder Golf Club, situé à proximité et qui est réservé à une clientèle triée sur le volet. Il permet aux personnes moins aisées de s’entraîner. On y voit ainsi souvent des élèves, a déclaré Stéphane Braune (PLR) mercredi soir.

Une façon de voir pas du tout partagée par les Vert-e-s, qui relèvent d’autres priorités, «de réels problèmes comme la crise du logement qui s’aggrave ou la crise climatique», selon Yves Henz. Il n’appartient pas à la ville de mettre des terrains à la disposition d’un club de golf, un «club élitiste tout comme le PLR», a dénoncé l’écologiste.

Le PS a tenté de proposer un compromis. Pour justifier une modification de la loi, l’accent devrait être mis sur la valorisation écologique et une exploitation socialement équitable et durable, a expliqué Sofia Karakostas pour justifier une modification du texte. Elle a reconnu qu’on ne pouvait pas mettre sur un même pied le practice de golf en question et un «terrain de golf extrêmement problématique sur le plan écologique».

Le PLR a toutefois rejeté cette proposition. Son postulat a ainsi été rejeté de justesse, par 58 voix contre 55 et une abstention.