Zurich et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur

Keystone-SDA

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Zurich et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.

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(Keystone-ATS) C’est pour l’instant à Bâle que la température la plus élevée a été mesurée samedi. Peu après 15h00, elle atteignait 38,5 degrés.

Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.