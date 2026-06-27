La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Zurich et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur

Keystone-SDA

Zurich et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) C’est pour l’instant à Bâle que la température la plus élevée a été mesurée samedi. Peu après 15h00, elle atteignait 38,5 degrés.

Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision