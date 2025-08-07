Zurich Insurance améliore sa rentabilité sur six mois

Keystone-SDA

L'assureur Zurich Insurance est parvenu à accroître sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année, malgré plusieurs catastrophes naturelles dont les incendies à Los Angeles en début d'année.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans l’unité Dommages et accidents (P&C), la plus importante activité du groupe, les primes brutes ont augmenté de 7% à 27,14 milliards de dollars. Le ratio combiné – qui mesure le rapport entre les charges des sinistres ainsi que les frais généraux et les primes encaissées – s’est amélioré de 1,2 point à 92,4%.

Le résultat d’exploitation (BOP) du groupe a quant à lui progressé de 6% à 4,23 milliards, a indiqué Zurich Insurance jeudi dans un communiqué. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a pris 1% à 3,07 milliards.

Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP, sauf le profit net attendu à 3,16 milliards de dollars.

En novembre dernier, Zurich Insurance avait fixé de nouveaux objectifs pour 2025 à 2027. Sur cette période, le bénéfice par action devrait augmenter en moyenne de plus de 9% par an et le rendement des fonds propres sur le résultat d’exploitation doit atteindre au moins 23%.