Zurich Insurance relève ses perspectives après le 1er semestre

Keystone-SDA

Partager

Zurich Insurance vu au premier semestre son excédent d'exploitation (BOP) progresser fortement, dans l'activité dommages (P&C) ainsi que dans l'assurance vie. La direction revoit ses ambitions à la hausse pour 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le bénéfice net semestriel s’est établi à 4,77 milliards de dollars, ce qui représente un bond de 13% sur un an, indique jeudi le géant zurichois de l’assurance. Les principaux indicateurs présentent des augmentations flatteuses.

Ainsi dans l’activité P&C, le BOP s’est envolé de 16% à 2,81 milliards de dollars, pour des primes brutes en croissance de 10% à 29,86 milliards. Le ratio combiné, soit le rapport entre les dédommagements et les encaissements, a pris 0,3 point de pourcentage à 92,7%.

Du côté de l’assurance vie (Life), Zurich revendique un résultat enrobé de 23% à 1,27 milliard de dollars, malgré une hausse moindre des primes brutes, de 7% à 19,50 milliards. L’activité dévolue à l’agriculture, Farmers, présente un BOP de 1,18 milliard, amélioré de 2%.

Au terme de la période sous revue, le groupe affichait des fonds propres de 31,32 milliards de dollars, un montant en progression de presque 10% sur six mois. Le ratio de solvabilité selon la norme SST a grossi de plus de 6 points à 266%.

Ces chiffres dépassent globalement les attentes des analystes à l’exception du BOP de l’activité Farmers.

Dans son communiqué, Zurich Insurance affirme être en avance sur l’ensemble de ses objectifs. L’importante acquisition de Beazley devrait être bouclée en deuxième partie d’année, comme prévu initialement.

Par ailleurs, la direction anticipe désormais une croissance du BOP Life d’au moins 10% sur l’ensemble de l’année, contre une feuille de route tablant jusqu’ici sur une croissance de quelques points de pourcentage.