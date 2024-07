Zurich prête à accueillir l’icône de la pop Taylor Swift

(Keystone-ATS) Les 9 et 10 juillet, la star de la pop Taylor Swift sera à Zurich pour deux dates à guichets fermés de son “The Eras Tour” au stade Letzigrund. C’est la première fois que la chanteuse américaine, qui booste l’économie, se produira en Suisse.

Taylor Swift est très attendue. La reine de la pop, qui a commencé comme chanteuse de country, a prévu un spectacle de trois heures et quart pour “The Eras Tour”, rapportent plusieurs médias étrangers. Un temps relativement long où elle n’est souvent pas seule sur scène mais accompagnée de danseurs, son équipe comptant pas moins de 200 personnes. Bref, un vrai show.

Lors de son concert, Taylor Swift choisira des chansons de son vaste répertoire, dont son onzième album sorti en avril, “The Tortured Poets Department”, qui est immédiatement devenu l’album le plus téléchargé en une seule journée, a annoncé Spotify.

La pop star de Pennsylvanie proposera plus de quarante chansons allant de ballades sentimentales à des tubes pop, peut-on lire sur plusieurs sites étrangers.

Swiftonomics

L’impact positif de Taylor Swift sur l’économie est bien connu, et le terme “Swiftonomics” a été inventé pour désigner cet effet, selon une analyse financière de la société d’investissement Freedom24. “On dit que (Taylor Swift, ndlr) facture plus de 100% des ventes brutes de billets, laissant aux organisateurs les marges provenant des ventes de nourriture et de boissons et des extras”, rapporte la BBC.

En Ecosse, où la star s’est produite à trois reprises à Edimbourg, les recettes pour l’économie de la ville sont estimées à plusieurs dizaines de milliers de livres, rapporte le journal britannique The Scotsman.

En avril, la jeune femme de 34 ans est officiellement entrée dans la liste des milliardaires du magazine Forbes. Sa fortune personnelle est estimée à environ 1,3 milliard de dollars et n’est que le fruit de sa musique et de sa dernière tournée. “The Eras Tour” “a généré plus de revenus avec les seules ventes de billets que toutes les tournées précédentes”, selon la NZZ.

L’impact sur la ville de Zurich

Environ 100’000 personnes sont attendues pour les deux dates zurichoises, dont 10’000 en provenance de l’étranger, a déclaré André Béchir, organisateur du concert, au Blick à la fin avril. Cela a un impact sur les revenus de la ville: des restaurants aux transports, en passant par les hôtels, explique le porte-parole suisse et expert en bourse Hans Selleslagh pour Freedom24.

Les répercussions sur le secteur hôtelier sont déjà visibles: il y a quelque temps déjà, la radio alémanique SRF annonçait que les hôtels de Zurich affichaient déjà pratiquement complet aux dates des deux concerts, tandis que le camping de Wollishofen n’avait plus de places disponibles.

Le 25 juin, l’hôtel le moins cher encore disponible coûtait 987 francs la nuit. Les appartements proposés sur Booking.com sont encore plus chers. La plateforme de location de logements Airbnb profite aussi de l’aubaine. La Tribune de Genève titrait même il y a quelques jours: “1400 francs la nuit sur un canapé-lit pour aller voir Taylor Swift”.

Les CFF, comme pour d’autres grands concerts, tel celui d’AC/DC samedi au Letzigrund, proposent des trains spéciaux tandis que des trams et des bus spéciaux circuleront entre la gare de Zurich et le stade.

La tournée européenne de Taylor Swift est plus qu’un événement musical, c’est un catalyseur de l’activité économique, qui fait gagner de l’argent aux investisseurs”, déclare M. Selleslagh.