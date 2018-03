Zurich sacré champion suisse de football

Ce contenu a été publié le 24 mai 2009 18:51 24. mai 2009 - 18:51

(Keystone)

A une journée de la fin, Zurich peut déjà fêter son 12e titre de champion suisse. Vainqueurs de Bellinzone (1-0), Margairaz & Cie profitent du revers de Bâle face aux Grasshoppers(1-4). Xamax et Sion, qui se sont imposés, sont assurés du maintien.

Après Daniel Jeandupeux et Lucien Favre, un troisième entraîneur romand a mené le FC Zurich au titre, le douzième de son histoire. Bernard Challandes et ses joueurs ont, en effet, décroché la lune à Bellinzone avec une victoire 1-0 qui leur assure la conquête de Super League (première division).



Une semaine après avoir galvaudé une première balle de match au Letzigrund devant le FC Bâle, les Zurichois n'ont pas failli au Tessin. Ils se sont imposés sur une réussite de la tête d'Alphonse à la 31e. Le Français, qui avait été le grand absent du choc contre Bâle, a surgi sur un centre de Djuric pour délivrer les siens et offrir un troisième titre en quatre ans au FC Zurich.



Face à un adversaire qui ne jouait que pour la gloire, les Zurichois n'ont connu qu'une petite frayeur avec une frappe de Sermeter à la 7e. Fort bien dirigée par son capitaine Tihinen, la défense zurichoise a vécu une fin de rencontre fort paisible. On n'en dira pas autant pour Bernard Challandes.



Redoutant sans doute l'accident bête, le Neuchâtelois aurait sans doute préféré qu'Alphonse et Chikhaoui et Abdi ne ratent pas l'immanquable dans le dernier quart d'heure.

Zurich bien aidé par Grasshoppers

Zurich a bénéficié du naufrage du FC Bâle devant les Grasshoppers pour être couronnés avant la 36e et dernière journée. Au Letzigrund, le Champion en titre s'est incliné sur le score sans appel de 4-1 pour compter désormais quatre points de retard sur le FCZ.



Les joueurs de Christian Gross avaient, pourtant, ouvert le score par Derdiyok à la 36e avant, une nouvelle fois, de multiplier les bourdes en défense.



Malgré le brio de son gardien Costanzo, le FCB a payé un trop lourd tribut à cette étonnante fragilité défensive tout au long du championnat. Pour la première fois depuis 2001, les Rhénans bouclent une saison sans avoir gagné le moindre titre.

Sion et Xamax conservent leur place

Les deux clubs francophones, le FC Sion et Neuchâtel Xamax, ont pour leur part assuré leur maintien dans l'élite du football suisse. Le club neuchâtelois s'est imposé 3-1 face à Aarau et termine le championnat à la 7e place.



Quatre jours après son sacre en Coupe de Suisse, le FC Sion s'est quant à lui facilement défait de Vaduz 5-1 et termine ainsi à la 8e place du classement final, évitant ainsi le barrage face au deuxième de seconde division, à savoir le FC Lugano. C'est le FC Lucerne qui devra disputer ce match de barrage. Vaduz est pour sa part directement relégué en Challenge League (2e division).



swissinfo.ch avec les agences

Super League, 35e journée Bellinzone - Zurich

0-1 (0-1)

31'Alphonse.



GC - Bâle 4-1 (2-1)

36'Derdiyok 0-1, 40'Dos Santos 1-1, 45'Lulic 2-1, 54'Linz 3-1, 84'Schultz 4-1.



NE Xamax - Aarau 2-1 (0-0)

63'Chihab(P), 68'Hodzic, 73'Pejcic 2-1.



Vaduz - Sion 1-5 (0-4)

15'Monterrubio, 31'Vanczak, 34'Sarni, 44'Afonso, 52'Monterrubio(P), 83'Fejzulahi 1-5.



YB - Lucerne 5-2 (1-1)

10'Hochstrasser 1-0, 13'Frimpong 1-1, 60'Regazzoni 2-1, 70'Renggli 2-2, 74'/82'Doumbia 4-2, 87'Regazzoni 5-2.









CLASSEMENT FINAL



1. ZURICH * 35/76

2. Bâle ** 35/72

3. YB ** 35/70

4. GC 35/50

5. Bellinzone 35/42

6. Aarau 35/41

7. NE Xamax 35/40

8. Sion ** 35/36

--------------------

9. Lucerne *** 35/32

--------------------

10. Vaduz **** 35/22





* Ligue des Champions

** Europe League

*** Barragiste contre Lugano

**** Relégué en Challenge League (2e division) Fin de l'infobox

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line