«30 wunderbaren Jahren» – Die Sportfreunde feiern Jubiläum

Keystone-SDA

Musik Ein neues Album, ein Dokumentarfilm - und jetzt eine Tournee: Die Sportfreunde Stiller feiern ihr grosses Bandjubiläum durchaus gebührend.

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(Keystone-SDA) In Erlangen in der Nähe von Nürnberg starteten sie am Donnerstag ihre «Konzertreise» mit dem Titel «30 wunderbaren Jahren». Dutzende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen es bis Oktober werden, viele davon sind ausverkauft. Am 22. Mai machen die Sportfreunde Stiller Halt in Basel und einen Tag später sind sie in Zürich.

Die drei Musiker lieferten 2006 mit «54, 74, 90, 2006» den Soundtrack zum Sommermärchen, verteilen gern ein «Kompliment» und bekommen dafür seit Jahrzehnten von ihren Fans «Applaus, Applaus». Nach Angaben ihres Plattenlabels haben sie zwei Millionen physische Tonträger verkauft – ohne Stream oder Download – und mit fünf Alben sechsmal Gold und zwei Platin-Auszeichnungen eingesackt. Die Single «Ein Kompliment» wurde weltweit über 210 Millionen Mal gestreamt.

Zum Geburtstag schenken sich die drei Musiker selbst ein neues Album: «Happy Birthday» erscheint am 12. Juni. Am 18. Mai feiert beim Dok.fest München ein Dokumentarfilm über die Band Premiere mit dem Titel «Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand».