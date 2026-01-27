The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

«Bagger Drama» und «À bras-le-corps» mit den meisten Nominationen

Keystone-SDA

"Bagger Drama" von Piet Baumgartner und "À bras-le-corps" von Marie-Elsa Sgualdo gehen mit je sieben Nominationen ins Rennen um die Schweizer Filmpreise. Das wurde an der Nacht der Nominationen im Rahmen der 61. Solothurner Filmtage am Dienstagabend bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Jahr, nachdem «Bagger Drama» an den Solothurner Filmtagen Schweizer Premiere feierte und für den Prix de Soleure nominiert war, wurde der erste Langspielfilm von Regisseur Piet Baumgartner ebenda mit sieben Nominationen ins Rennen um den Schweizer Filmpreis geschickt. Der Film porträtiert eine Familie, die sich schwertut, nach dem Tod von Tochter Nadine über Gefühle, Liebe und Intimität zu sprechen.

Mit ebenfalls sieben Nominationen liegt «À bras-le-corps» gleich auf. Das Werk porträtiert eine Frau, die während des Zweiten Weltkriegs mit 15 Jahren durch eine Vergewaltigung schwanger wird.

Der Film «Heldin», mit dem die Regisseurin Petra Volpe im Rennen um eine Oscarnominierung war, ist in zwei Kategorien nominiert. Die Schweizer Filmpreise werden am 27. März in Zürich verliehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft