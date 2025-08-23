«Bussenregen» bei Gossau SG: Fahrer missachten Autobahn-Sperrung

Keystone-SDA

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Freitag mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebüsst oder angezeigt. Nach einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Gossau umfuhren diese unter anderem die Absperrungen und Fahrverbot missachteten das Fahrverbot, wie die Polizei am Samstag mitteilte

(Keystone-SDA) Sie beobachtete mehrere gefährliche Situationen, etwa ein Motorrad, das innerhalb des Staus wendete und entgegen der Fahrrichtung die Autobahn verliess. Ein Auto fuhr rückwärts aus der Rettungsgasse zurück zur Ausfahrt Gossau. Ein weiteres Fahrzeug befuhr die Rettungsgasse in Richtung Unfallstelle und wird deswegen zur Anzeige gebracht, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei stellte fünf Bussen wegen Missachtung des Fahrverbots aus. Bei nachträglichen Auswertungen stellte sie fest, dass im weiteren Verlauf mehrere Dutzend Lenkerinnen und Lenker die Absperrung ebenfalls umfuhren und sich am Stauende einreihten.

Mehrere «Gaffer» angezeigt

Zudem gab es auf der Gegenfahrbahn Dutzende Personen am Steuer ihrer Autos, die mit dem Mobiltelefon in der Hand das Unfallgeschehen filmten oder fotografierten. Die Polizei brachte mehrere von ihnen zur Anzeige.

Auffällig war auch, dass viele Motorisierte im Stau ihre Fahrzeuge verliessen, die Fahrbahn betraten und sich in der Rettungsgasse bewegten oder aufhielten. Dieses Verhalten kann zu gefährlichen Situationen mit den nachrückenden Einsatzfahrzeugen führen, wie die Kantonspolizei schreibt. Manche Lenkerinnen und Lenker befanden sich beim Öffnen der Autobahn nicht bei ihren Fahrzeugen. Dies führte zu unnötigen Verzögerungen, wie es weiter heisst.

Ausserdem überfuhr ein Autofahrer das Signalisationsmaterial und beschädigte es. Weiter erwischte die Polizei mehrere Fahrzeuginsassen, die nicht angegurtet waren. Vorbildlich war hingegen die Rettungsgasse, die im über 15 Kilometer langen Stau bis zurück nach Wil gebildet wurde, wie es im Communiqué heisst.

Beim Verkehrsunfall vom Freitagnachmittag kippte der Anhänger eines Lastwagens. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Dabei blockierte die Fahrzeugkombination die Autobahn. Die ausgerückten Patrouillen sperrten deshalb die Autobahn und leiteten Verkehr auf das übrige Strassennetz um.