«Die Legende von Paul und Paula»: Angelica Domröse gestorben

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Die Schauspielerin Angelica Domröse ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie die Defa-Stiftung unter Berufung auf Domröses persönliches Umfeld bestätigte. Zuerst hatten die "SuperIllu" und der MDR berichtet. Bekannt ist Domröse für den Film "Die Legende von Paul und Paula" (1973) von Regisseur Heiner Carow.

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(Keystone-SDA) Domröse spielte in dem Kultfilm die alleinerziehende Mutter Paula, die sich in den verheirateten Paul (Winfried Glatzeder) verliebt. Der Film zeigt den Alltag in der DDR und fragt, was man vom Leben erwarten kann.

«Es muss doch noch was anderes geben als schlafen, arbeiten. Und wieder schlafen und arbeiten», sagt Paula in einer Szene. Das Drama gilt als einer der Lieblingsfilme von Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

«Mit Angelica Domröse verlieren wir eine grosse Schauspielerin, die uns als «Paula‘» lehrte, dass Liebe und Freiheit keine Kompromisse dulden», teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit. «Sie war aber nicht nur das Gesicht einer der grössten Erfolge des DDR-Kinos, sondern auf den Theaterbühnen von Ost und West und in zahlreichen Fernsehproduktionen eine unverwechselbare Charaktergrösse. Angelica Domröse wird fehlen.»

Geboren als Kriegskind in Berlin

Geboren wurde Domröse 1941 in Berlin, als junge Frau stand sie erstmals vor der Filmkamera. Nach dem Abschluss der Babelsberger Filmhochschule ging sie ans Berliner Ensemble, später trat sie an der Berliner Volksbühne auf.

Dutzende Filme drehte Domröse bis zu ihrer Ausreise aus der DDR. Dazu gehörten Theodor Fontanes «Effi Briest» in der Defa-Verfilmung und der TV-Mehrteiler «Wege übers Land». Domröse war in zweiter Ehe mit ihrem Kollegen Hilmar Thate (1931-2016) verheiratet.

Die beiden setzten sich wie viele Künstler für Liedermacher Wolf Biermann ein, der 1976 aus der DDR ausgebürgert wurde. Auch Domröse ging später mit ihrem Mann nach West-Berlin.

Eine Rolle mit besonderer Wucht

Im Laufe ihrer Karriere drehte sie unter anderem mit Michael Haneke, spielte eine Kommissarin in der TV-Krimireihe «Polizeiruf 110» und war 2012 in der Komödie «Bis zum Horizont, dann links!» zu sehen.

Einen solchen Erfolg wie mit der «Paula» habe sie nie wieder gehabt, sagte Domröse der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview im Jahr 2021. «Und ich hatte doch eine ganze Menge, ich kann mich nicht beschweren.»

Die Rolle der Paula damals sei eine Wucht gewesen, erzählte Domröse. Wenn andere Generationen heute noch sagten, sie verstünden den Film und fänden ihn interessant, sei das eine Erfüllung. Domröse fügte hinzu: «Das kann man nicht von vielen Arbeiten sagen im Leben.»