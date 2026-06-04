«Höchste Bernerin» in ihrer Heimatgemeinde Zweisimmen empfangen

Keystone-SDA

Die neue Grossratspräsidentin Anne Speiser-Niess (SVP) ist am Donnerstag in ihrer Heimatgemeinde Zweisimmen feierlich empfangen worden. Als Präsidentin des Kantonsparlaments gilt sie landläufig als "höchste Bernerin".

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(Keystone-SDA) In ihrer Ansprache zeigte sich Speiser-Niess am Donnerstag laut Mitteilung geehrt, als erste Vertreterin aus dem Obersimmental- Saanenland das Amt der Grossratspräsidentin zu übernehmen.

Zweisimmen sei vor nahezu dreissig Jahren zu ihrer Wahlheimat geworden, sagte die gebürtige Elsässerin. «Schon früh interessierte ich mich für das öffentliche Leben – zunächst als junge Mutter in schulischen Fragen, später in der Schulkommission, im Gemeinderat und als Gemeinderatspräsidentin.»

Die 64-Jährige freut sich auf ihr grossrätliches Präsidialjahr. «Auch künftig werde ich mich mit Überzeugung dafür einsetzen, Brücken zu bauen, zwischen Stadt und Land, zwischen verschiedenen politischen Ansichten und zwischen den Sprachregionen unseres zweisprachigen Kantons», betonte sie an der Feier.

Die Zweisimmer Gemeindepräsidentin, Beatrice Zeller, freute sich über die Wahl von Speiser-Niess. Diese vertrete nicht nur ihre Wohngemeinde, sondern eine ganze Region. SVP-Fraktionspräsidentin Barbara Josi bekannte: «Als SVP-Mitglied und Simmentalerin bin ich stolz, dass Du unser Parlament nun während eines ganzen Jahres lenken und unseren Kanton repräsentieren wirst.»

Auch die Berner Kantonsregierung hat turnusgemäss einen neuen Präsidenten. Es ist dies SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg.