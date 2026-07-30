«Hündeler» decken Stadt Zürich mit Rekursen ein

Keystone-SDA

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Zürcher "Hündeler" wehren sich gegen ein geplantes Verbot ihrer Lieblinge am rechten Sihlufer auf der Allmend Brunau. Sie haben bei der Stadt deshalb 190 Einsprachen eingereicht.

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(Keystone-SDA) Innerhalb der Einsprachefrist sind rund 190 Begehren um Neubeurteilung eingegangen, wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Die Zahl könne sich aber noch leicht verändern, etwa wenn Einsprachen noch zurückgezogen würden. Die Einsprachen würden nun geprüft. Die nächste Instanz wäre der Statthalter.

Hundefreier Zugang zur Sihl

Die Stadt Zürich will ab kommendem März 450 Meter des rechten Sihlufers zur Hundeverbotszone erklären. Als Begründung führt sie unter anderem das stark gewachsene Quartier Manegg in der Nähe an. Auch eine Bevölkerungsbefragung aus dem Jahr 2023 führte sie ins Feld. Der hundefreie Zugang sei demnach gewünscht worden.

Bei den «Hündelern» stiessen die Pläne der Stadt auf grosses Unverständnis. Die Sihl sei kein Badefluss, war oft zu hören. Und die Alternative für Hunde am linken Sihlufer sei in der prallen Sonne und nur wenige Meter vom Waldrand entfernt. Letzteres würde heissen, dass die Hunde von April bis Juni an der Leine bleiben müssten, um die Wildtiere zu schonen.

SVP-Gemeinderat will sich nicht ans Verbot halten

SVP-Gemeinderat und Dackelhalter Johann Widmer koordiniert den «Hündeler»-Widerstand mit einer Website. Auf dieser konnten Hundebesitzer Vorlagen für die Einsprachen herunterladen.

Widmer bezeichnet den Entscheid der Stadt als «weltfremd». Hunde könnten etwa vom anderen Sihlufer zur hundefreien Zone hinüberschwimmen. Er drohte auch schon damit, einfach weiterhin mit seinen beiden Hunden in der Zone spazieren zu gehen oder die Allmend gar zu «besetzen».

Vor zwei Wochen wehrten sich die Hundebesitzer auch mit einer kleinen Demonstration. Organisator war Fernsehmoderator Salar Bahrampoori – stolzer Besitzer einer Trüffelsuchhündin. «Die geplante Verbotszone umfasst genau jenen Abschnitt der Sihl, an dem Hunde heute unkompliziert ins Wasser gelangen können», sagte er. Gerade während Hitzeperioden sei dieser Zugang von grosser Bedeutung.

«Die Allmend sollte doch für alle sein. Auch Hunde haben ein Anrecht auf einen Ort, wo sie sich richtig austoben können. Und das hier ist die grösste Freilaufzone in Zürich», so Bahrampoori.

Unbestritten ist, dass die Allmend bei Hundehalterinnen und Hundehaltern äusserst beliebt ist. Nirgends können sich die Vierbeiner auf so einer grossen Fläche ohne Leine bewegen. Einschränkungen gibt es bereits: Eine grosse Wiese ist als «Erholungszone» eingezäunt, Hunde müssen draussen bleiben. Auch bei den Sportplätzen sind Hunde nicht erlaubt.