«Hitler unserer Zeit»: Trump in Restaurant in Washington ausgebuht

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump ist bei einem Restaurant-Besuch in Washington ausgebuht worden. "Befreit Washington! Befreit Palästina! Trump ist der Hitler unserer Zeit!", riefen Demonstrantinnen am Dienstag, wie in einem in Onlinediensten geteilten Video zu sehen ist.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Demnach näherte sich der 79-jährige Republikaner den Frauen zunächst mit verkniffenem Lächeln, bis er die Sicherheitskräfte anwies, sie zu entfernen.

Trumps Leibwächter forderten die Demonstrantinnen daraufhin zum Gehen auf. Die Frauen schwenkten palästinensische Flaggen und riefen, der Präsident sei in Washington «nicht willkommen» und «terrorisiere» Menschen in den Palästinensergebieten und anderswo. Andere Restaurant-Besucher buhten ebenfalls. Einige skandierten jedoch «U-S-A! U-S-A!», um Trump zu unterstützen.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, der US-Präsident habe in dem Meeresfrüchte-Restaurant Joe’s nahe dem Weissen Haus «Krabben, Garnelen, Salat, Steak und ein Dessert» verzehrt. Trump wurde von Vizepräsident J. D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Aussenminister Marco Rubio, seinem Vize-Stabschef Stephen Miller sowie Leavitt begleitet.

Trump verlässt das Weisse Haus bei seinen Aufenthalten in Washington sehr selten. Zu dem Restaurant liess er sich in der mit Panzerglas gesicherten Präsidentenlimousine fahren, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz, die Schaulustige fernhielten.

In Washington ist auf Trumps Geheiss seit einem Monat die Nationalgarde im Einsatz, Soldaten patrouillieren mit Schnellfeuergewehren in einer Reihe von Vierteln und Bahnhöfen. Zudem hat er die örtliche Polizei der Kontrolle der Regierung unterstellt, um die angeblich überbordende Kriminalität zu bekämpfen. Die Polizeistatistiken besagen jedoch das Gegenteil. Im Gaza-Krieg werfen Kritiker Trump vor, sich einseitig auf die Seite Israels zu stellen.