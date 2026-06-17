«Journal du Jura» setzt vermehrt auf bernjurassische Identität

Keystone-SDA

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Das bernjurassische Medium "Journal du Jura" hat ein neues Erscheinungsbild: Seit Mittwoch heisst es "Journal de Bienne et du Grand Chasseral". Damit will die Geschäftsleitung die Verbindung zum Abdeckungsgebiet besser widerspiegeln.

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(Keystone-SDA) Das Logo sowie das Layout wurden überarbeitet und der Inhalt neu strukturiert, wie die Zeitung am Mittwoch mitteilte. Die Alltagsthemen der Region sollen so besser zur Geltung kommen. Ausserdem erhält die Zeitung eine neue digitale Plattform. An der Redaktion verändert sich laut der Mitteilung nichts.

Diese Entwicklung steht im Zeichen von Veränderungen, die seit 2025 laufen. Damals wurde das jurassische Medienunternehmen Jura Media SA neben der BNJ Media Holding Miteigentümerin des «Journal du Jura» und des Radiosenders RJB. Die Gassmann-Gruppe, zu der etwa das Bieler Tagblatt gehört, ist seither nicht mehr am Medium beteiligt.

Das «Journal de Bienne et du Grand Chasseral» ist die einzige französischsprachige Tageszeitung im Kanton Bern. Es deckt die Region Biel und die bernjurassischen Gemeinden ab.