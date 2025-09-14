The Swiss voice in the world since 1935
«La Gare» ist seit 20 Jahren Bestandteil der Stadtberner Suchthilfe

Keystone-SDA

Das "La Gare" auf der Bahnhofplattform beim Kurzparking in der Stadt Bern ist seit 20 Jahren fester Bestandteil der städtischen Suchthilfe. Es bietet alkoholabhängigen und sozial isolierten Menschen einen geschützten Raum.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eröffnet wurde «La Gare» 2005 in den damals umgebauten WC-Anlagen der Christoffelunterführung im Bahnhof Bern, wie die Contact Stiftung für Suchthilfe und die Direktion für Bildung, Soziales und Sport gemeinsam mitteilten. Seit 2008 befindet sich das Angebot an seinem heutigen zentralen Standort.

In diesem geschützten Raum dürfen sich die Betroffenen aufhalten und erhalten auch Zugang zu niederschwelliger Beratung. Das Angebot diene auch der Entlastung des öffentlichen Raumes, hiess es weiter. Geöffnet ist die Anlaufstelle von Montag bis Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr. Besuchende können täglich für fünf Franken ein Mittagessen bekommen und weitere Verpflegungsangebote nutzen. Alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt bis 15 Volumenprozent und deren Konsum sind erlaubt.

Die Klientinnen und Klienten sind laut den Verantwortlichen zu 82 Prozent männlich und im Durchschnitt knapp 48 Jahre alt. Per Ende 2024 konnten 77 Aktive gezählt werden. Viele von ihnen sind Stammgäste. 2022 waren es noch 55.

Am kommenden Donnerstag begeht das «La Gare» mit einer kleinen Feier sein 20-jähriges Jubiläum.

