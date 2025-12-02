«Let’s Dance»-Juror hätte gerne Beatrice Egli in der Show

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi wünscht sich eine Teilnahme von Beatrice Egli in der Tanzshow. "Sie wäre perfekt für uns", sagt Llambi über die Schweizer Schlagersängerin.

(Keystone-SDA) «Sie steht für die Schweiz wie eine Eins, ist lustig und freundlich», lobt der ehemalige Profitänzer Beatrice Egli im «Blick» vom Dienstag. Er wüsste auch schon, welcher Tanzpartner für die Sängerin infrage käme: Zsolt Sandor Cseke. «Die Grösse stimmt, er ist lustig und fordert viel», sagt Llambi. Ob die Schwyzerin seiner Einladung folgt, bleibt abzuwarten.

Dass sich eine Teilnahme bei «Let’s Dance» beruflich und privat auszahlen kann, hat Luca Hänni bewiesen. Der Berner lernte vor rund fünf Jahren seine Frau Christina Hänni in der RTL-Show kennen.

«Luca Hänni war ein grossartiger Kandidat», erinnert sich Llambi. Gerne würde er mehr Teilnehmende aus der Schweiz auf dem Tanzparkett sehen. Nebst Beatrice Egli denkt er da etwa an den ehemaligen Fussballschiedsrichter Urs Maier und den Skispringer Simon Ammann, wie der 61-Jährige sagt.