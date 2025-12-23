«Liebe meines Lebens»: Swift liest Liebesbrief von Kelce vor

Keystone-SDA

Mit einem Liebesbrief hat Football-Star Travis Kelce seine Verlobte Taylor Swift zum Ende ihrer "Eras Tour" überrascht. In der finalen Folge der Doku-Serie "The End of an Era" (Disney+) ist zu sehen, wie die Pop-Ikone den Brief im Backstage-Bereich vor ihren Abschluss-Konzerten im Dezember 2024 im kanadischen Vancouver liest.

(Keystone-SDA) Dabei trägt die Sängerin ihrer Mutter Andrea Swift auch Teile des Briefs laut vor. Darin beschreibt Kelce, dass sein Lieblingsmoment der Tour gewesen sei, als Swift im Juni 2023 in Kansas City auftrat. Kelce spielt dort auf der Position des Tight End für das NFL-Team Kansas City Chiefs.

Er habe sie dort das erste Mal live gesehen und sei dabei «völlig umgehauen» gewesen, obwohl sie sich nicht gekannt hätten. «Diese Nacht in KC war der Beginn davon, die Liebe meines Lebens kennenzulernen», schreibt Kelce.

Die Sängerin und der Sportler hatten sich im Laufe der Tour kennengelernt, bei einem Konzert in London im Sommer 2024 bekam Kelce sogar eine kleine Rolle auf der Bühne. Inzwischen haben die beiden ihre Verlobung bekanntgegeben und wollen im Sommer heiraten.