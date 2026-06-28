«Opernhaus für alle» zog 15’000 Besucherinnen und Besucher an

Keystone-SDA

Teilen

Das erstmals dreitägig durchgeführte "Opernhaus für alle" hat am Wochenende trotz Sommerhitze rund 15'000 Menschen angezogen. Das teilte das Opernhaus Zürich mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Open-Air-Festival, das von Freitagabend bis Sonntagabend stattfand, umfasste die Live-Übertragungen des Balletts «Romeo und Julia» und von Richard Wagners «Tannhäuser» sowie ein Konzert des Orchesters der Oper Zürich. Erstmals trat auch das neu gegründete Kinderopernorchester mit über 80 Musikerinnen und Musikern im Alter von 8 bis 15 Jahren auf. Durch das Programm führten Gülsha Adilji und Tama Vakeesan.

Mit der Ausweitung auf drei Tage habe das Opernhaus seine künstlerische Vielfalt einem breiteren Publikum zugänglich machen wollen, hiess es weiter. Trotz hoher Temperaturen und zeitweisem Regen hätten alle Veranstaltungen planmässig stattfinden können.