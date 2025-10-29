«Pille danach» in England ab sofort kostenlos erhältlich

Keystone-SDA

Die "Pille danach" ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

(Keystone-SDA) Die «Pille danach» ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bislang war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Massnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von «einer der grössten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er Jahren». Die Massnahme sei ein «Game-Changer» in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen. Der NHS (National Health Service) ist der britische Gesundheitsdienst.