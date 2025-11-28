«Piste gut» in Berns kleinstem Skigebiet

Keystone-SDA

Am Samichlaustag, dem 6. Dezember, geht Berns kleinstes Skigebiet in Betrieb. Es befindet sich mitten in der Stadt Bern, im Freibad Weyermannshaus und bieten Kindern die Möglichkeit, erste Skierfahrungen zu sammeln.

(Keystone-SDA) Präpariert wird die kurze Strecke mit chemikalienfreiem Abriebmaterial der Kunsteisbahn. Die Anlage ist bis am 8. Februar 2026 jeweils am Mittwoch-, Samstag und Sonntagnachmittag geöffnet, wie die Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport sowie die Ferienregion Gstaad am Freitag mitteilten.

Am Eröffnungsnachmittag erteilen Skilehrerinnen und Skilehrer aus Gstaad kostenlos Unterricht. Tipps gibt es auch vom zweifachen Skiweltmeister Mike von Grünigen. Kostenloser Unterricht wird an insgesamt vier Samstagen im Dezember und Januar angeboten. Auch Snowboardfahrende kommen auf ihre Kosten.

Die Anlage im Weyermannshaus ist laut Beat Burkhalter vom Stadtberner Sportamt ein niederschwelliges und unkompliziertes Angebot, das Kindern erste Wintersporterfahrungen ermöglicht.