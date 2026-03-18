«Rabenmutter»-Vorwürfe – Influencerin Dr. Emi unter Beschuss

Keystone-SDA

Die Berliner Dermatologin und Beauty-Influencerin Emi Arpa hat mit Äusserungen zu nicht berufstätigen Müttern einen Shitstorm auf sich gezogen. Auslöser war ein TikTok-Video, in dem sie forderte, dass Hausfrauenleben nicht zu romantisieren: "Wir sind nicht so weit gekommen, um dann Tausend Schritte zurück zu machen", sagte die als Dr. Emi bekannte Influencerin. Kritikerinnen warfen ihr vor, das Leben von Müttern abzuwerten.

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(Keystone-SDA) Das Video nahm die Unternehmerin nach den Kommentaren von ihren Plattformen. Sie habe sich für andere Frauen starkgemacht und die Rollenverteilung hinterfragt, sagte Arpa in einer Videobotschaft. «Vielleicht habe ich nicht Hundert Prozent die richtigen Worte getroffen, aber ich glaube, die Message war ganz klar.»

Kommentare nicht mehr ausgehalten

Das Video habe sie nun archiviert, weil sie die Reaktionen darauf nicht mehr ausgehalten habe. «Ich habe Kommentare darunter bekommen, dass ich eine Rabenmutter bin, dass sich bei mir im Leben alles um Luxus und Oberflächlichkeiten dreht», sagte die Influencerin sichtlich betroffen, die vor ein paar Monaten Mutter geworden ist.

Das schlimmste seien Nachrichten gewesen, in denen man ihr gewünscht habe, dass sie nie eine Bindung zu ihrem Sohn aufbauen würde, so Arpa weiter. «Diese Nachrichten kamen von anderen Frauen.» Es gebe einen grossen Unterschied zwischen Kritik und Respektlosigkeit.

Arpa betreibt in Berlin eine Privatpraxis für Schönheitsbehandlungen. Sie hat auch eine eigene Skincare-Marke. Zu ihren Patientinnen zählen namhafte Influencerinnen und Promis.

Grössere Reichweite bekam die Fachärztin in den vergangenen Jahren als Influencerin mit Themen wie Hautmedizin, Schönheit und Selbstbestimmung. Ihr folgen auf Instagram und TikTok fast 800.000 Menschen. Für ihre Videos bekommt sie Millionen Likes.