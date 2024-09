«So stolz» – Olivia Munn und John Mulaney begrüssen Tochter

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) US-Comedian John Mulaney (42) und Schauspielerin Olivia Munn (44) haben die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. «Méi June Mulaney kam am 14. September 2024 zur Welt – im Jahr des Drachens», schrieb Munn auf Instagram.

Méi bedeute auf Chinesisch Pflaume, erklärte Munn, die Medienberichten zufolge vietnamesisch-chinesische Wurzeln hat. «Ich bin so stolz auf meine kleine Pflaume, meinen kleinen Drachen, dass er die Reise zu uns angetreten hat. Mein Herz ist explodiert.»

Dazu postete sie Fotos, auf denen sie und ihr Mann die neugeborene Tochter in den Armen halten. Auf einem Bild ist auch ein kleiner Junge, offenbar ihr zweijähriger Sohn Malcolm Hiep, zu sehen. Mulaney postete zur Geburt ein Video, in dem er seine Tochter zärtlich auf dem Arm hält – und sie ihm auf die Schulter spuckt.

Méi June Mulaney kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt, wie Munn schrieb. «Ich hatte so viele tiefe Gefühle, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen.» In der Leihmutter habe sie aber einen «wahren Engel» gefunden. Munn, die in Filmen wie «X-Men: Apocalypse» und «Violet» mitgespielt hat, hatte im März öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war und sie sich daraufhin mehreren Operationen unterzogen hatte. Wie unter anderem der US-Sender CNN berichtet, heirateten Munn und Mulaney im vergangenen Juli.