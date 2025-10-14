«Tschugger»-Star Miano pendelt zwischen Zürich und dem Wallis

Wenn die Schauspielerin Annalena Miano vom Wallis erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Rapperin Valmira in "Tschugger" bekannt wurde, pendelt seit vier Jahren zwischen Zürich und ihrer Heimat.

(Keystone-SDA) «Am meisten vermisse ich das schöne Wetter», sagt Miano im «Blick». «Wir haben im Wallis 300 Sonnentage. Und im Herbst, wenn die Blätter orange leuchten, ist es einfach zauberhaft.» Ihr Leben findet in der der urbanen Film- und Schauspielszene der Deutschschweiz und der Natur- und Familienverbundenheit im Wallis statt.

Sie habe sich sehr gut akklimatisiert, aber wenn ihr die Stadt zu viel werde, steige sie in den Zug und fahre nach Hause, so die 25-Jährige.