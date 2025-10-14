The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

«Tschugger»-Star Miano pendelt zwischen Zürich und dem Wallis

Keystone-SDA

Wenn die Schauspielerin Annalena Miano vom Wallis erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Rapperin Valmira in "Tschugger" bekannt wurde, pendelt seit vier Jahren zwischen Zürich und ihrer Heimat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Am meisten vermisse ich das schöne Wetter», sagt Miano im «Blick». «Wir haben im Wallis 300 Sonnentage. Und im Herbst, wenn die Blätter orange leuchten, ist es einfach zauberhaft.» Ihr Leben findet in der der urbanen Film- und Schauspielszene der Deutschschweiz und der Natur- und Familienverbundenheit im Wallis statt.

Sie habe sich sehr gut akklimatisiert, aber wenn ihr die Stadt zu viel werde, steige sie in den Zug und fahre nach Hause, so die 25-Jährige.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft