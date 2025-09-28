The Swiss voice in the world since 1935
«Zauberformel» im Könizer Gemeinderat bestätigt

Die "Zauberformel" im Könizer Gemeinderat hat Bestand. Bei den Wahlen vom Wochenende wurden neben Gemeindepräsidentin Tanja Bauer (SP) je ein Mitglied der Grünen, der GLP, der FDP und der SVP gewählt.

(Keystone-SDA) Das gaben die Behörden am Sonntagabend auf Schloss Köniz bekannt. Bauer und Thomas Marti (GLP) schafften die Wiederwahl. Neu gewählt wurden Dominic Amacher (FDP), Dominique Bühler (Grüne) und Kathrin Gilgen (SVP). Die Wahlbeteiligung betrug 42,6 Prozent.

Das Spitzenresultat schaffte Gemeindepräsidentin Bauer mit 5464 Stimmen, gefolgt vom Freisinnigen Amacher mit 4210 Stimmen sowie Marti (GLP/3502), Bühler (Grüne/2994) und Gilgen (SVP/2951). Der Angriff von SP und Grünen auf die Mehrheit in der Exekutive ist damit gescheitert.

Bei den Parlamentswahlen gab es nur geringfügige Verschiebungen. Die SP steigerte sich auf 11 Sitze (+1) und bleibt die stärkste Partei, gefolgt von der SVP mit 8 Sitzen (+2). Die weiteren Sitze im 40-köpfigen Parlament wurden so verteilt: Grüne 7 (-1), FDP 5 (-1), GLP 5 (-1), Mitte (2) und EVP (2).

