The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ägypten: Youtube-Nutzer zu sechs Monaten Haft verurteilt

Keystone-SDA

Ägypten greift erneut hart gegen Inhalte in sozialen Netzwerken wie Tiktok und Youtube durch. Ein Gericht verurteilte einen ägyptischen Youtube-Nutzer zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe, wie Medien gestern Abend berichteten. Ein Anwalt hatte Beschwerde gegen Hischam al-Masri eingelegt, weil er auf Facebook und Youtube Religionen diffamiert haben soll. Al-Masri, der bei Youtube etwa 150.000 Abonnenten hat, will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In dem nordafrikanischen Land gehen Sicherheitsbehörden seit einigen Wochen wieder verstärkt gegen Inhalte in sozialen Medien vor. Mindestens acht Tiktok-Nutzerinnen und Nutzer wurden Sicherheitskräften und Berichten zufolge zuletzt wegen mutmasslicher Sittenverstösse festgenommen. Die Behörden werfen ihnen «obszöne Sprache» und «Verstösse gegen Familienwerte» aber etwa auch Geldwäsche vor.

«Aggressive Kampagne» vor allem gegen Frauen

Ähnliche Festnahmen und Gerichtsurteile gibt es in Ägypten seit etwa fünf Jahren. Die Menschenrechtsorganisation EIPR zählte in diesem Zeitraum ähnliche Vorwürfe gegen rund 150 Menschen in mindestens 109 verschiedenen Fällen.

EIPR spricht von einer «aggressiven Kampagne», die vor allem junge Frauen ins Visier nehme. Die meisten stammten aus eher einfachen Verhältnissen und seien durch Online-Inhalte teils zu Bekanntheit und Geld gekommen. Im Visier stünden aber auch User, die von offiziellen Deutungen der muslimischen und christlichen Institutionen abweichen, etwa bei Fragen zur Homosexualität.

Die Regierung betrachtet die Festnahmen als notwendige Schritte, um die «sozialen Normen» im Land aufrechtzuerhalten. Für die Festnahmen gebe es «breite öffentliche Unterstützung», berichtete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram erst vergangene Woche.

Grundrechte wie die Rede- und Versammlungsfreiheit sind in Ägypten stark beschnitten, seit der heutige Präsident Abdel Fattah al-Sisi 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam. Der US-Organisation Freedom House zufolge werden unter anderem Inhalte in sozialen Medien sowie Handy-Apps streng überwacht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft