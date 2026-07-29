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Ägypten meldet Brand auf LNG-Terminalschiff

Keystone-SDA

Im Hafen von Damietta im Norden Ägyptens ist auf zwei Schiffen ein Brand ausgebrochen. Betroffen waren ein Regasifizierungsschiff - eine schwimmende LNG-Terminalanlage - und ein Speicherschiff, teilte das ägyptische Erdölministerium mit. Die Situation sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einsatzkräfte und Feuerwehrteams hätten den Brand nach den geltenden Notfallplänen bekämpft. Verletzte oder Tote habe es nicht gegeben. Eine Ursache für den Brand wurde nicht genannt. Die zuständigen Behörden arbeiteten daran, die Folgen des Brandes zu bewerten.

Der Hafen- und Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping Services hatte zuvor eine Explosion an einem LNG-Terminal gemeldet. Der Vorfall habe sich während des Entladens einer Ladung ereignet. Die betroffenen Schiffe seien sicher aus dem Hafenbereich verlegt worden, hiess es. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden auch hier nicht genannt.

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