Ältere Person im Baselbiet wird um über 1 Million Franken betrogen

Keystone-SDA

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Falsche Polizisten hat einer älteren Person im Baselbiet Vermögenswerte von über 1 Million Franken abgeknöpft. Per Telefon bewegten sie das Opfer dazu, Wertgegenstände aus einem Bankenschliessfach abzuholen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Unbekannten hielten die ältere Person über längere Zeit am Telefon fest. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft seien Einbrecher festgenommen worden und das Vermögen des Opfers sei in Gefahr. Damit brachten sie es dazu, die Wertgegenstände zuhause einer unbekannten Person auszuhändigen, die sich ebenfalls als Teil der angeblichen Polizei ausgab, wie es im Communiqué heisst.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Täterschaft baue gezielt Druck auf, täusche eine Gefahrenlage vor und bringe die Opfer dazu, Vermögenswerte zu übergeben.