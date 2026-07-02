The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Ältere Person im Baselbiet wird um über 1 Million Franken betrogen

Keystone-SDA

Falsche Polizisten hat einer älteren Person im Baselbiet Vermögenswerte von über 1 Million Franken abgeknöpft. Per Telefon bewegten sie das Opfer dazu, Wertgegenstände aus einem Bankenschliessfach abzuholen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Unbekannten hielten die ältere Person über längere Zeit am Telefon fest. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft seien Einbrecher festgenommen worden und das Vermögen des Opfers sei in Gefahr. Damit brachten sie es dazu, die Wertgegenstände zuhause einer unbekannten Person auszuhändigen, die sich ebenfalls als Teil der angeblichen Polizei ausgab, wie es im Communiqué heisst.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Täterschaft baue gezielt Druck auf, täusche eine Gefahrenlage vor und bringe die Opfer dazu, Vermögenswerte zu übergeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft