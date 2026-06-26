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Älterer Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Wattwil SG schwer

Keystone-SDA

Ein 75-jähriger Velofahrer hat sich am Donnerstagmittag in Wattwil bei einem Selbstunfall eher schwere Verletzungen zugezogen. Die Rega flog den Mann ins Spital. Weshalb es zum Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall des Velofahrers wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Donnerstag gegen 12 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss Polizei fuhr der 75-jährige Velofahrer allein auf der Rumpfstrasse in Richtung Steig, als er aus derzeit unklaren Gründen verunfallte.

Der Mann sei mit «eher schweren Verletzungen» von der Rega ins Spital geflogen geflogen, heisst es weiter. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen den Unfallhergang.

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