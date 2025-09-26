The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Ökonomen senken Wachstumsprognose für 2026 deutlich

Keystone-SDA

Konjunkturexpertinnen und -experten erwarten vor allem für 2026 eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz als noch vor drei Monaten. Hintergrund sind insbesondere sinkende Investitions- und Exporterwartungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen neu im Durchschnitt für 2025 und 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sportbereinigt) um 1,2, respektive 1,0 Prozent. In der Juni-Umfrage wurden noch jeweils 1,3 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt.

Die Prognose für das unbereinigte BIP-Wachstum liegt neu bei 1,1 Prozent für dieses bzw. 1,3 Prozent für das kommende Jahr, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Vor drei Monaten wurde der Schweizer Wirtschaft noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,6 Prozent zugetraut.

Dabei wurden die Erwartungen zu den Ausrüstungsinvestitionen und den Exporten merklich gesenkt, erklärte das KOF Institut. Bei den Exporten etwa erwarteten die Teilnehmenden für das Jahr 2026 im Durchschnitt noch eine Wachstumsrate von 0,7 Prozent, nach zuvor 2,8 Prozent.

Die Aussichten für die Inflation und den Arbeitsmarkt bleiben hingegen nahezu unverändert, hiess es weiter.

Am Consensus Forecast der KOF nahmen 15 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage wurde vom 28. August bis 24. September 2025 durchgeführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft