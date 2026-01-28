Öl so teuer wie seit Monaten nicht

Keystone-SDA

Die Rohölpreise haben den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 68,41 US-Dollar.

(Keystone-SDA) Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate legte um 97 Cent auf 63,36 Dollar zu. Damit haben die Notierungen den höchsten Stand seit Ende September vergangenen Jahres erreicht.

Der Rohölpreis ist der wichtigste Treiber für Heizöl- und Spritpreise. Der Anstieg könnte höhere Kosten für Konsumenten zur Folge haben.

Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im Iran, das dem Ölförderländer-Verbund Opec angehört. Die Vereinigten Staaten haben nach den Protesten gegen das Regime in Teheran ihre militärische Macht in der Region verstärkt.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Bank Standard Chartered zeigt sich am Ölmarkt eine veränderte Stimmung. Es werden stärkere Preisschwankungen als zuletzt erwartet.