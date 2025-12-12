Öl verschmutzt den See bei Werdenberg SG

Am Donnerstag ist aus einem Auto Öl in den See beim Städtchen Werdenberg SG geflossen. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren. Ein Schaden an Flora und Fauna ist derzeit nicht bekannt, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Das Öl stammte aus einem Fahrzeug einer Autogarage. Es gelangte über einen Meteorschacht in den See.

Der Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen und die lokalen Behörden beobachten die Situation laut Mitteilung weiter. Gegen den Verursacher werden strafrechtliche Massnahmen geprüft.