Ölkonzern TotalEnergies wegen irreführender Klimawerbung verurteilt

Keystone-SDA

Ein Pariser Gericht hat den Energiekonzern TotalEnergies wegen irreführender Werbung zu seinen Klimazielen verurteilt. Es ist die erste Verurteilung eines Ölkonzerns weltweit wegen Greenwashing, wie die Nichtregierungsorganisation ClientEarth mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Gericht befand, die Versprechen von Klimaneutralität bis 2050 hätten Konsumenten täuschen können, da der Konzern zugleich mehr Öl und Gas fördere. Die Klage stammte von Greenpeace France, Les Amis de la Terre und Notre Affaire à Tous. Sie sprachen von einem «wichtigen Präzedenzfall».

TotalEnergies verteidigte sich mit dem Hinweis auf Investitionen in erneuerbare Energien und sprach von einer Instrumentalisierung des Rechts.