Österreichischer TV-Preis für Gottschalk – «Der hat ’ne Gürtelrose»

Keystone-SDA

Diamant-Romy Moderator Thomas Gottschalk ist mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy ausgezeichnet worden. Er erhielt die Auszeichnung in Kitzbühel in Anerkennung seiner TV-Leistungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Als er die goldene Figur, die einen diamantenbesetzten Gürtel trägt, erhielt, sagte der 75-Jährige: «Der hat ’ne Gürtelrose, eine Gürtelrose». Eine früher an ihn verliehene Romy war beim Feuer in seinem Haus im kalifornischen Malibu geschmolzen. Sollte noch einmal so eine Katastrophe eintreten, hoffe er, dass diesmal zumindest die Diamanten übrigblieben, sagte Gottschalk.

Gottschalk hatte vergangene Woche angekündigt, sich mit einer wohl letzten Samstagabendshow bei RTL am 6. Dezember aus dem TV-Geschäft zu verabschieden. Die Romy ist ein von der Tageszeitung «Kurier» vergebener österreichischer TV- und Filmpreis. Er wird in zahlreichen Kategorien durch Publikums-Voting vergeben.

Zu den Gewinnerinnen des Abends zählten auch Caroline Peters (Beste Schauspielerin Film) und Anke Engelke sowie Veronica Ferres (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming). Engelke und Ferres hatten erstmals in der Geschichte des Preises jeweils die gleiche Anzahl an Publikumsstimmen. Ferres lobte das Kultur-Interesse der Österreicher. «Ich liebe Österreich», in der Alpenrepublik wüsste jeder Taxifahrer, was man gedreht habe, sagte sie in ihrer Dankesrede.